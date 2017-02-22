Товарищеские матчи. ЦСКА играет с «Уфой», «Локомотив» против «Стремсгодсета» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Урал Россия – РФШ Латвия – 3:0 (3:0)
Гол: 1:0 – Бикфалви (6), 2:0 – Павлюченко (40, пенальти), 3:0 – Бикфалви (43).
«УРАЛ»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.
ЦСКА – Уфа – 1:0 (первый тайм)
Локомотив Россия – Стремсгодсет Норвегия – 0:0 (первый тайм)
Терек Россия – Виченца Италия – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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