Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Товарищеские матчи. ЦСКА играет с «Уфой», «Локомотив» против «Стремсгодсета» и другие матчи

    Теги ЦСКА Локомотив Стремсгодсет товарищеские матчи (клубы) результаты Терек Урал Виченца Уфа РФШ

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Урал Россия – РФШ Латвия – 3:0 (3:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви (6), 2:0 – Павлюченко (40, пенальти), 3:0 – Бикфалви (43).

    «УРАЛ»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.

    ЦСКА – Уфа – 1:0 (первый тайм)

    Локомотив Россия – Стремсгодсет Норвегия – 0:0 (первый тайм)

    Терек Россия – Виченца Италия – 17.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться