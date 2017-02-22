На «Крестовском» во время концерта из-за жарки блинов сработала пожарная сигнализация

На стадионе во время проходящего сегодня на новой арене фестиваля «Радио Зенит» произошел инцидент.

Незадолго до начала мероприятия дежурные службы сообщили, что одна из компаний, обеспечивающих питание на мероприятии, провоцирует включение пожарной сигнализации из-за того, что сотрудники жарят блины на открытом огне.

Ответственные сотрудники провели проверку, но выяснилось, что блины разогревали на плите и никакого огня не разводили. Было принято решение о проверке системы пожарной сигнализации.

Сегодня в 18.00 на «Крестовском» проходит тестовый музыкальный фестиваль, где выступают «Би-2», Баста, «Секрет», «Чайф» и другие. Мероприятие посетили порядка 20 тысяч зрителей.