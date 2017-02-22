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    Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА обыграл «Русенборг» и другие матчи

    Теги Юношеская лига УЕФА ЦСКА U-19 Реал Мадрид U-19 Барселона U-19 Боруссия Дортмунд U-19 Монако U-19 Русенборг U-19

    Юношеская лига УЕФА

    1/8 финала

    ЦСКА U-19 Россия – Русенборг U-19 Норвегия 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    22 февраля, 14.00, «Stadion Oktyabr' Artificial Turf»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 26 Жамалетдинов, 1:1 – 37, пенальти Винье, 2:1 – 89, пенальти Пухов.
    ЦСКА U-19Овчинников, Неплюев (Аванесян, 46), Алибеков, Маклаков, Rubenis (Мацхарашвили, 48; Merenchukov, 79), Тикнизян, Хосонов, Пухов, Леонов, Олейников, Жамалетдинов.
    Русенборг U-19Лунд, Макклур-Хаттрем, Уокер, Рейтан, Лорентцен, Тромсдаль, Винье, Уильямс (Хальтвик, 63), Нурскаг (Браттбакк, 90), Норденген, Ботхейм.
    Предупреждения:
    Неплюев (36), Аванесян (65), Тромсдаль (80), Уокер (89), Рейтан (89), Олейников (90).
    Монако U-19 Монако – Реал U-19 Испания
    Дата проведения
    22 февраля, 18.00, «Луи II»
    Онлайн матча
    Барселона U-19 Испания – Боруссия Д U-19 Германия
    Дата проведения
    22 февраля, 20.00, «Мини Эстади»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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