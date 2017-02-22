Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА обыграл «Русенборг» и другие матчи
Юношеская лига УЕФА
1/8 финала
- Дата проведения
- 22 февраля, 14.00, «Stadion Oktyabr' Artificial Turf»
- Голы:
- 1:0 – 26 Жамалетдинов, 1:1 – 37, пенальти Винье, 2:1 – 89, пенальти Пухов.
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ЦСКА U-19 –
Овчинников, Неплюев (Аванесян, 46), Алибеков, Маклаков, Rubenis (Мацхарашвили, 48; Merenchukov, 79), Тикнизян, Хосонов, Пухов, Леонов, Олейников, Жамалетдинов.
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Русенборг U-19 –
Лунд, Макклур-Хаттрем, Уокер, Рейтан, Лорентцен, Тромсдаль, Винье, Уильямс (Хальтвик, 63), Нурскаг (Браттбакк, 90), Норденген, Ботхейм.
- Дата проведения
- 22 февраля, 18.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Мини Эстади»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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