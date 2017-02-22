«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1, первый матч – 1:0).
Таким образом, российский клуб оформил выход в следующий раунд турнира.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- Дата проведения
- 22 февраля, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
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Фенербахче –
Демирел (Фрейтас, 71), Озбайраклы (Шен, 71), Кьер, Шкртел, Кейбаши, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Соу (Фернандао, 71), ван Перси.
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Краснодар –
Крицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79), Вандерсон (Лаборде, 64), Смолов, Классон.
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