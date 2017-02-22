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    Sports.ru

    «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

    Теги Фенербахче Лига Европы Краснодар

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1, первый матч – 1:0).

    Таким образом, российский клуб оформил выход в следующий раунд турнира.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Фенербахче Турция – Краснодар Россия 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    22 февраля, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Смолов, 1:1 – 41 Соуза.
    ФенербахчеДемирел (Фрейтас, 71), Озбайраклы (Шен, 71), Кьер, Шкртел, Кейбаши, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Соу (Фернандао, 71), ван Перси.
    КраснодарКрицюк, Калешин, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 79), Вандерсон (Лаборде, 64), Смолов, Классон.
    Предупреждения:
    Кейбаши (20), Соуза (43), Ленс (45), Газинский (58), Калешин (66), Соу (66), Каборе (75), Перейра (82).

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