«Локомотив» предложит 5,35 млн евро за лучшего игрока Кубка Африки Бассогога
Полузащитник «Ольборга» Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в России.
«Локомотив» предложит 40 миллионов датских крон (5,35 миллиона евро) за 21-летнего футболиста сборной Камеруна, признанного лучшим игроком минувшего Кубка Арфики.
На Бассогога также претендует «Хэнань Цзянье», но футболист через своих представителей отказался от переезда в Китай.
Подробную статистику выступлений Бассогога смотрите здесь.
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