«Локомотив» предложит 5,35 млн евро за лучшего игрока Кубка Африки Бассогога

Полузащитник Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в России.

«Локомотив» предложит 40 миллионов датских крон (5,35 миллиона евро) за 21-летнего футболиста сборной Камеруна, признанного лучшим игроком минувшего Кубка Арфики.

На Бассогога также претендует , но футболист через своих представителей отказался от переезда в Китай.

Подробную статистику выступлений Бассогога смотрите здесь.

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