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    «Локомотив» предложит 5,35 млн евро за лучшего игрока Кубка Африки Бассогога

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия высшая лига Дания Ольборг возможные трансферы высшая лига Китай Хэнань Цзянье Кристиан Бассогог

    Полузащитник «Ольборга» Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в России.

    «Локомотив» предложит 40 миллионов датских крон (5,35 миллиона евро) за 21-летнего футболиста сборной Камеруна, признанного лучшим игроком минувшего Кубка Арфики.

    На Бассогога также претендует «Хэнань Цзянье», но футболист через своих представителей отказался от переезда в Китай.

    Подробную статистику выступлений Бассогога смотрите здесь.

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