Нобель Арустамян: «Бассогог вряд ли перейдет в «Локомотив». У него есть вариант в Китае»
Комментатор Нобель Арустамян заявил, что переход хавбека Кристиана Бассогога из «Ольборга» в «Локомотив» маловероятен.
«Писали, что «Локомотив» может заплатить 5 миллионов евро за Кристиана Бассогога, чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но этого, похоже, не произойдет.
У Бассогога есть вариант в Китае (клуб «Хэнань Цзянье»), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», – поделился информацией журналист.
Нынешней зимой полузащитник был признан лучшим игроком Кубка Африки.
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