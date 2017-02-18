Комментатор Нобель Арустамян заявил, что переход хавбека Кристиана Бассогога из «Ольборга» в маловероятен.

«Писали, что «Локомотив» может заплатить 5 миллионов евро за , чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но этого, похоже, не произойдет.

У Бассогога есть вариант в Китае (клуб ), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», – поделился информацией журналист.

Нынешней зимой полузащитник был признан лучшим игроком Кубка Африки.