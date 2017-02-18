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    Нобель Арустамян: «Бассогог вряд ли перейдет в «Локомотив». У него есть вариант в Китае»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия высшая лига Дания Ольборг возможные трансферы высшая лига Китай Хэнань Цзянье Нобель Арустамян Кристиан Бассогог

    Комментатор Нобель Арустамян заявил, что переход хавбека Кристиана Бассогога из «Ольборга» в «Локомотив» маловероятен.

    «Писали, что «Локомотив» может заплатить 5 миллионов евро за Кристиана Бассогога, чемпиона Африки в составе сборной Камеруна. Но этого, похоже, не произойдет.

    У Бассогога есть вариант в Китае (клуб «Хэнань Цзянье»), и он перебьет предложение «Локомотива». Африканских игроков переманивать в Китай особенно легко: достаточно вспомнить историю Одиона Игало», – поделился информацией журналист.

    Нынешней зимой полузащитник был признан лучшим игроком Кубка Африки.

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