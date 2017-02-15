Президент Нассер Аль-Хелайфи высказался после разгрома «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не собираемся никому посылать сигналы, но выиграть этот матч было очень важно, мы добились фантастической победы! Обыграть 4:0 лучших, в составе которых лучший игрок мира, – очень сложно, почти невозможно. Мы провели фантастический матч. Тренер, игроки, персонал, болельщики – все проявили себя потрясающе.

Но выигран только первый бой, впереди еще один. Впереди еще 95 минут, которые будут куда более тяжелыми, чем сегодня, так что нам нужно быть начеку. Сегодня немножко попразднуем, а потом будем готовиться», – сказал Аль-Хелайфи.

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