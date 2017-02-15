Патрик Клюйверт: «Месси в «ПСЖ»? Никогда не говори «никогда»
Спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт после разгрома «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил вероятность приобретения форварда каталонского клуба Лионеля Месси.
«Месси в «ПСЖ»? Никогда не говори «никогда». Любой команде нужен такой игрок, как Месси», – сказал Клюйверт.
Действующий контракт 29-летнего аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года, но стороны не могут договориться о его продлении.
«ПСЖ» – «Барселона». Месси ни разу не получил мяч в штрафной соперника
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