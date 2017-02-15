Главный тренер Унаи Эмери прокомментировал разгром «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Противостояние с «Барселоной» – это не только препятствие, но и огромная мотивация. Игра оставила приятное послевкусие, но нужно быть бдительными, впереди ответный матч.

Сегодня мы превзошли соперника, проведя абсолютно идеальный матч. Нужно сохранить концентрацию, потому что в следующий раз они могут сыграть по-другому. Я крайне насторожен перед ответным матчем. Нам нужно постараться продолжить в том же духе.

Мы побеждаем и проигрываем все вместе. Сегодня был отличный матч как в индивидуальном, так и командном плане», – сказал Эмери.