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    Унаи Эмери: «Нужно быть бдительными, впереди ответный матч»

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов Унаи Эмери

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал разгром «Барселоны» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Противостояние с «Барселоной» – это не только препятствие, но и огромная мотивация. Игра оставила приятное послевкусие, но нужно быть бдительными, впереди ответный матч.

    Сегодня мы превзошли соперника, проведя абсолютно идеальный матч. Нужно сохранить концентрацию, потому что в следующий раз они могут сыграть по-другому. Я крайне насторожен перед ответным матчем. Нам нужно постараться продолжить в том же духе.

    Мы побеждаем и проигрываем все вместе. Сегодня был отличный матч как в индивидуальном, так и командном плане», – сказал Эмери.

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