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    НХЛ. Клод Жюльен возглавил «Монреаль»

    Теги Монреаль Клод Жюльен Мишель Террьен НХЛ Марк Бержевен

    Новым главным тренером «Монреаля» стал Клод Жюльен. Об этом сообщил генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен.

    56-летний специалист сменил на тренерском посту Мишеля Террьена. На прошлой неделе Жюльен был уволен из «Бостона», с которым работал с 2007 года.

    Клод Жюльен уже руководил «Монреалем» в 2003-2006 годах, причем в 2003 году он также сменил в клубе Мишеля Террьена.

    В последних пяти встречах «Монреаль» одержал лишь одну победу. После 58 игр в активе команды 70 очков.

     

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