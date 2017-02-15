Новым главным тренером «Монреаля» стал Клод Жюльен. Об этом сообщил генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен.

56-летний специалист сменил на тренерском посту Мишеля Террьена. На прошлой неделе Жюльен был уволен из «Бостона», с которым работал с 2007 года.

Клод Жюльен уже руководил «Монреалем» в 2003-2006 годах, причем в 2003 году он также сменил в клубе Мишеля Террьена.

В последних пяти встречах «Монреаль» одержал лишь одну победу. После 58 игр в активе команды 70 очков.