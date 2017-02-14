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    НБА. «Орландо» обменял Сержа Ибаку в «Торонто» на Терренса Росса и драфт-пик

    Теги переходы Орландо Торонто НБА Серж Ибака Терренс Росс

    «Орландо» и «Торонто» договорились об обмене, в результате которого тяжелый форвард Серж Ибака перейдет в «Рэпторс», а «Мэджик» получит атакующего защитника Терренса Росса и выбор в первом раунде драфта-2017, сообщает The Vertical.

    Согласно договоренности, «Торонто» отдаст «Орландо» более низкий из двух своих драфт-пиков первого раунда. В распоряжении «Рэпторс», помимо собственного, также имеется пик «Клипперс».

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