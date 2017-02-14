«Орландо» и «Торонто» договорились об обмене, в результате которого тяжелый форвард Серж Ибака перейдет в «Рэпторс», а «Мэджик» получит атакующего защитника Терренса Росса и выбор в первом раунде драфта-2017, сообщает The Vertical.

Согласно договоренности, «Торонто» отдаст «Орландо» более низкий из двух своих драфт-пиков первого раунда. В распоряжении «Рэпторс», помимо собственного, также имеется пик «Клипперс».