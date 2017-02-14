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    Under Armour предлагает «Реалу» контракт на 150 млн евро ежегодно

    Теги Реал Мадрид примера Испания Тоттенхэм adidas игровая форма

    «Реал» может сменить технического спонсора, утверждает Marca.

    По информации издания, мадридский клуб ведет переговоры с американским производителем спортивной экипировки Under Armour. Американцы предлагают «Реалу» 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся договориться, эта сделка станет рекордной в мировом футболе.

    С 1998 года техническим спонсором «Реала» является Adidas, мадридцы получают от него 40 миллионов евро в год и недовольны этой суммой.

    Under Armour также сотрудничает с «Тоттенхэмом», который получает от американцев 10 миллионов фунтов в год.

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