Under Armour предлагает «Реалу» контракт на 150 млн евро ежегодно
«Реал» может сменить технического спонсора, утверждает Marca.
По информации издания, мадридский клуб ведет переговоры с американским производителем спортивной экипировки Under Armour. Американцы предлагают «Реалу» 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся договориться, эта сделка станет рекордной в мировом футболе.
С 1998 года техническим спонсором «Реала» является Adidas, мадридцы получают от него 40 миллионов евро в год и недовольны этой суммой.
Under Armour также сотрудничает с «Тоттенхэмом», который получает от американцев 10 миллионов фунтов в год.
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