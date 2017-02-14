Under Armour предлагает «Реалу» контракт на 150 млн евро ежегодно

может сменить технического спонсора, утверждает Marca.

По информации издания, мадридский клуб ведет переговоры с американским производителем спортивной экипировки Under Armour. Американцы предлагают 150 миллионов евро в год. Если сторонам удастся договориться, эта сделка станет рекордной в мировом футболе.

С 1998 года техническим спонсором «Реала» является Adidas, мадридцы получают от него 40 миллионов евро в год и недовольны этой суммой.

Under Armour также сотрудничает с , который получает от американцев 10 миллионов фунтов в год.