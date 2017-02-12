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    ЦСКА интересуется полузащитником «Понте Преты» Клайсоном

    Теги ЦСКА высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Понте Прета Клайсон

    Агент полузащитника «Понте Преты» Клайсона Ролим Кармо заявил, что его клиентом интересуется ЦСКА.

    «Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба.

    Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – сказал агент.

    Статистику выступлений Клайсона вы можете посмотреть здесь.

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