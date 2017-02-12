ЦСКА интересуется полузащитником «Понте Преты» Клайсоном

Агент полузащитника Клайсона Ролим Кармо заявил, что его клиентом интересуется ЦСКА.

«Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба.

Он – отличный вингер, к тому же у него есть хорошие перспективы в силу возраста», – сказал агент.

Статистику выступлений Клайсона вы можете посмотреть здесь.