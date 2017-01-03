ЦСКА предложил «Коринтианс» 2 млн долларов за защитника, которым интересуется «Спартак»

Левый защитник Мойзес Барбоза попал в сферу интересов очередного российского топ-клуба.

Вслед за на 21-летнего бразильца обратил внимание ЦСКА.

За половину прав на Мойзеса армейцы предложили 2 миллиона долларов, сообщает Meutimao.

Минувший сезон защитник провел на правах аренды в «Баие» (второй дивизион), забив в 36 матчах один гол.