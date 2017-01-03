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    ЦСКА предложил «Коринтианс» 2 млн долларов за защитника, которым интересуется «Спартак»

    Теги Спартак ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Мойзес Барбоза

    Левый защитник «Коринтианс» Мойзес Барбоза попал в сферу интересов очередного российского топ-клуба.

    Вслед за «Спартаком» на 21-летнего бразильца обратил внимание ЦСКА.

    За половину прав на Мойзеса армейцы предложили 2 миллиона долларов, сообщает Meutimao.

    Минувший сезон защитник провел на правах аренды в «Баие» (второй дивизион), забив в 36 матчах один гол.

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