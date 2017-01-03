ЦСКА предложил «Коринтианс» 2 млн долларов за защитника, которым интересуется «Спартак»
Левый защитник «Коринтианс» Мойзес Барбоза попал в сферу интересов очередного российского топ-клуба.
Вслед за «Спартаком» на 21-летнего бразильца обратил внимание ЦСКА.
За половину прав на Мойзеса армейцы предложили 2 миллиона долларов, сообщает Meutimao.
Минувший сезон защитник провел на правах аренды в «Баие» (второй дивизион), забив в 36 матчах один гол.
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