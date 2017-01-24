ЦСКА предложил 3,5 млн евро за 20-летнего хавбека «Эшторила» Индио
Атакующий полузащитник «Эшторила» Матеус Индио интересен ЦСКА.
Московский клуб предложил за 20-летнего бразильского хавбека 3,5 миллиона евро.
ЦСКА хочет, чтобы Индио, выступающий за португальскую команду на правах аренды из «Васко да Гама», переехал в Москву летом.
На прошлой неделе «Эшторил» за 300 тысяч евро выкупил 30% прав на игрока и теперь в общей сложности владеет 50%.
В 15 матчах чемпионата Португалии этого сезона Индио забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.