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    ЦСКА предложил 3,5 млн евро за 20-летнего хавбека «Эшторила» Индио

    Теги ЦСКА высшая лига Португалия Васко да Гама высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия возможные трансферы Эшторил Матеус Индио

    Атакующий полузащитник «Эшторила» Матеус Индио интересен ЦСКА.

    Московский клуб предложил за 20-летнего бразильского хавбека 3,5 миллиона евро.

    ЦСКА хочет, чтобы Индио, выступающий за португальскую команду на правах аренды из «Васко да Гама», переехал в Москву летом.

    На прошлой неделе «Эшторил» за 300 тысяч евро выкупил 30% прав на игрока и теперь в общей сложности владеет 50%.

    В 15 матчах чемпионата Португалии этого сезона Индио забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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