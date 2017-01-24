ЦСКА предложил 3,5 млн евро за 20-летнего хавбека «Эшторила» Индио

Атакующий полузащитник «Эшторила» Матеус Индио интересен .

Московский клуб предложил за 20-летнего бразильского хавбека 3,5 миллиона евро.

хочет, чтобы Индио, выступающий за португальскую команду на правах аренды из да Гама», переехал в Москву летом.

На прошлой неделе за 300 тысяч евро выкупил 30% прав на игрока и теперь в общей сложности владеет 50%.

В 15 матчах чемпионата Португалии этого сезона Индио забил 3 гола и отдал 1 голевой пас. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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