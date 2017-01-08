«Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 млн евро

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи прокомментировал информацию о том, что «Арсенал» предлагал за нападающего Андреа Белотти 65 миллионов евро.

«Да, мы получили предложение по Белотти, но оно не соответствует стоимости игрока.

Сейчас он никуда не уйдет, мы хотим наслаждаться его игрой в нашей команде. Посмотрим, что произойдет позднее.

Мы планируем сохранить Белотти, поэтому прописали такую опцию выкупа в новом контракте. Считаю, что Андреа стоит больше, чем нам предложили за него», – сказал Петрачи.

Новое соглашение 23-летнего форварда с «Торино» рассчитано до лета 2021 года. Отступные за трансфер Белотти составляют 100 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи в 17 матчах серии А.