Marca: Моуринью, в отличие от руководства «МЮ», сомневается в целесообразности трансфера Гризманна
В «Манчестер Юнайтед» есть разногласия по поводу летнего приобретения форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Сообщается, что идея покупки 25-летнего француза принадлежит руководству английского клуба, тогда как главный тренер команды Жозе Моуринью сомневается в том, что нападающий впишется в игру манкунианцев.
Опция выкупа Гризманна составляет 100 миллионов евро.
Ранее стало известно, что на трансферы Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделефа «МЮ» готов потратить 150 миллионов.
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