В есть разногласия по поводу летнего приобретения форварда Антуана Гризманна.

Сообщается, что идея покупки 25-летнего француза принадлежит руководству английского клуба, тогда как главный тренер команды сомневается в том, что нападающий впишется в игру манкунианцев.

Опция выкупа Гризманна составляет 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что на трансферы Гризманна и защитника «Бенфики» Виктора Линделефа «МЮ» готов потратить 150 миллионов.