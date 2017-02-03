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    «МЮ» готов потратить на покупку Гризманна и Линделефа 150 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн Виктор Линделеф

    «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона намерен приобрести не только форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, но и защитника «Бенфики» Виктора Линделефа.

    Сообщается, что на покупку двух игроков манкунианцы готовы потратить 130 миллионов фунтов (153 миллиона евро).

    «МЮ» хотел подписать 22-летнего шведа еще в январе, но трансфер сорвался из-за разногласий между «Бенфикой» и «Вестеросом», первым клубом Линделефа, по выплате компенсации. В итоге опция выкупа защитника увеличилась с 40 до 50 миллионов евро.

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