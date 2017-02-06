Себастьен Бельэнконтр, агент по маркетингу форварда Антуана Гризманна, рассказал, почему переход игрока в «МЮ» был бы логичным.

«Когда я читаю статьи о гипотетическом переходе в , я думаю, что это идеальный сценарий с точки зрения коммерции.

Гризманн играл бы в бывшем клубе , который является его кумиром и носил на спине тот же номер.

Помимо спортивной составляющей, был бы интересным вариантом на уровне Франции, но Антуан уже вышел на международную орбиту», – сказал агент в интервью So Foot.