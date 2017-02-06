Агент Гризманна по маркетингу: «Переход в «МЮ» – идеальный сценарий с точки зрения коммерции»
Себастьен Бельэнконтр, агент по маркетингу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, рассказал, почему переход игрока в «МЮ» был бы логичным.
«Когда я читаю статьи о гипотетическом переходе в «Манчестер Юнайтед», я думаю, что это идеальный сценарий с точки зрения коммерции.
Гризманн играл бы в бывшем клубе Дэвида Бекхэма, который является его кумиром и носил на спине тот же номер.
Помимо спортивной составляющей, «ПСЖ» был бы интересным вариантом на уровне Франции, но Антуан уже вышел на международную орбиту», – сказал агент в интервью So Foot.
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