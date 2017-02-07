Президент Ла Лиги обсудил с послом Украины ситуацию вокруг Зозули

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с Анатолием Щербой, послом Украины в Испании.

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего Романа Зозули. Футболист в январе перешел из в «Райо Вальекано». Однако фанаты мадридского клуба выступили против трансфера, посчитав, что нападающий придерживается неонацистских взглядов.

На встрече Тебаса с Щербой обе стороны пришли к выводу, что испанское правительство должно поддержать футболиста, поскольку спортсмен мог пострадать и лишиться права на труд, одного из основных прав человека.

Фото: официальный сайт Ла Лиги

Ультрас «Райо Вальекано»: «Мы защищаем свои базовые принципы. У нас не место нацистам»

Зозуля решил остаться в «Бетисе» и не сможет играть до конца сезона