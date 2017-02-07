Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент Ла Лиги обсудил с послом Украины ситуацию вокруг Зозули

    Теги Бетис примера Испания болельщики фото Хавьер Тебас Райо Вальекано Роман Зозуля Профессиональная футбольная лига Испании политика

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с Анатолием Щербой, послом Украины в Испании.

    Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего Романа Зозули. Футболист в январе перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Однако фанаты мадридского клуба выступили против трансфера, посчитав, что нападающий придерживается неонацистских взглядов.

    На встрече Тебаса с Щербой обе стороны пришли к выводу, что испанское правительство должно поддержать футболиста, поскольку спортсмен мог пострадать и лишиться права на труд, одного из основных прав человека.

    Фото: официальный сайт Ла Лиги

    Ультрас «Райо Вальекано»: «Мы защищаем свои базовые принципы. У нас не место нацистам»

    Зозуля решил остаться в «Бетисе» и не сможет играть до конца сезона

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться