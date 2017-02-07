Зозуля решил остаться в «Бетисе» и не сможет играть до конца сезона

Украинский нападающий Роман Зозуля остается в , сообщает «Динамомания.com» с ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Форвард отказался от перехода в , болельщики которого посчитали, что игрок связан с националистическими организациями.

Ранее сообщалось, что нападающий примет окончательное решение после того, как посоветуется с семьей.

Зозуля не сможет до лета играть за «Бетис» в официальных матчах, поскольку уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».

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