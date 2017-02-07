Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зозуля решил остаться в «Бетисе» и не сможет играть до конца сезона

    Теги Бетис примера Испания Райо Вальекано Д2 Испания Роман Зозуля

    Украинский нападающий Роман Зозуля остается в «Бетисе», сообщает «Динамомания.com» с ссылкой на телеканал «Футбол 1».

    Форвард отказался от перехода в «Райо Вальекано», болельщики которого посчитали, что игрок связан с националистическими организациями.

    Ранее сообщалось, что нападающий примет окончательное решение после того, как посоветуется с семьей.

    Зозуля не сможет до лета играть за «Бетис» в официальных матчах, поскольку уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».

    Роман Зозуля: «Я не боюсь ультрас, но если мне скажут выбирать между футболом и семьей, я выберу семью»

    Президент ФФУ: «Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту Зозуле»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться