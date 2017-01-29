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    «Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Гризманна

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико примера Испания Арсенал возможные трансферы Антуан Гризманн

    Руководство «Арсенала» планирует приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    Фаворитом в борьбе за 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед», но Арсен Венгер хочет побороться с Жозе Моуринью за футболиста сборной Франции.

    «Арсенал» готов платить Гризманну рекордную для клуба зарплату – более 250 тысяч фунтов неделю.

    Сумма возможного трансфера Гризманна в «МЮ» или в «Арсенал» оценивается в 85 миллионов фунтов.

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