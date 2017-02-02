Yahoo Sports: Гризманн согласовал контракт с «МЮ» с зарплатой 17,7 млн евро в год
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».
25-летний французский форвард договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.
В случае завершения трансфера Гризманн будет зарабатывать в Англии 17,7 миллиона евро в год, как и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
«Атлетико» не отпустит своего игрока дешевле чем за 100 миллионов евро – это сумма отступных в контракте Гризманна, рассчитанном до лета 2021 года.
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