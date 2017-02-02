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    Yahoo Sports: Гризманн согласовал контракт с «МЮ» с зарплатой 17,7 млн евро в год

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико примера Испания возможные трансферы Поль Погба Антуан Гризманн

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    25-летний французский форвард договорился с «МЮ» об условиях личного контракта.

    В случае завершения трансфера Гризманн будет зарабатывать в Англии 17,7 миллиона евро в год, как и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

    «Атлетико» не отпустит своего игрока дешевле чем за 100 миллионов евро – это сумма отступных в контракте Гризманна, рассчитанном до лета 2021 года.

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