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    Жозе Моуринью: «МЮ» не может выиграть АПЛ, но три других турнира – да»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объявил, что клуб выбыл из борьбы за чемпионство.

    «Мы не можем выиграть АПЛ. Это довольно очевидно.

    Не знаю, сколько «Челси» должен потерять очков и проиграть матчей, сколько игр подряд мы должны выиграть, но в трех других турнирах мы можем победить. Мы должны бороться за эти трофеи.

    В четверке должны быть и «Арсенал», и «Тоттенхэм», и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль». Шесть команд должны быть там.

    Одни команды лучше подготовлены, чем другие, они действовали более последовательно в последние годы. Так что я не думаю, что [успех] можно измерять попаданием в топ-4.

    Достаточно ли в команде прирожденных лидеров? Конечно, нет. Для Руни и Кэррика успехи – привычное дело, но кто еще? Златан Ибрагимович, но он побеждал не с нашим клубом. Еще Антония Валенсия.

    У нас в команде есть пробелы, которые я должен заполнить, проделав большой объемы работы, в том числе на летнем трансферном рынке. Шаг за шагом мы должны заполнить свободные места», – сказал Моуринью.

    «МЮ» занимает шестое место, отставая от «Челси» на 17 очков и имея матч в запасе.

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