Главный тренер Жозе Моуринью объявил, что клуб выбыл из борьбы за чемпионство.

«Мы не можем выиграть АПЛ. Это довольно очевидно.

Не знаю, сколько «Челси» должен потерять очков и проиграть матчей, сколько игр подряд мы должны выиграть, но в трех других турнирах мы можем победить. Мы должны бороться за эти трофеи.

В четверке должны быть и «Арсенал», и «Тоттенхэм», и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль». Шесть команд должны быть там.

Одни команды лучше подготовлены, чем другие, они действовали более последовательно в последние годы. Так что я не думаю, что [успех] можно измерять попаданием в топ-4.

Достаточно ли в команде прирожденных лидеров? Конечно, нет. Для Руни и Кэррика успехи – привычное дело, но кто еще? Златан Ибрагимович, но он побеждал не с нашим клубом. Еще Антония Валенсия.

У нас в команде есть пробелы, которые я должен заполнить, проделав большой объемы работы, в том числе на летнем трансферном рынке. Шаг за шагом мы должны заполнить свободные места», – сказал Моуринью.

«МЮ» занимает шестое место, отставая от «Челси» на 17 очков и имея матч в запасе.