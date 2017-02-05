Жозе Моуринью: «Бавария» каждый год забирает лучших игроков у конкурентов. Я в Англии так не могу»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его клуб, в отличие от «Баварии», не может переманивать футболистов у конкурентов по чемпионату.
«В Германии «Бавария» начинает путь к чемпионству еще летом. Каждый год они забирают у «Боруссии» ее лучших футболистов.
Сначала они берут у них Роберта Левандовски. Затем – Марио Гетце, а еще через год – Матса Хуммельса. Так что они становятся чемпионами еще летом.
Как вы думаете, смогу ли я забрать двух игроков у «Тоттенхэма», чтобы убить эту команду? Я не могу. Я не могу забрать двух лучших игроков у «Арсенала», не могу взять у «Челси» игроков, которые мне очень сильно нравятся. Это в прошлом.
Времена, когда ты начинал свой путь к чемпионству, ослабляя своего прямого конкурента, в этой стране позади.
Это в прошлом, и если ты даже сможешь забрать игрока, то значит, что этой команде он не нужен. Каким-то образом навредить своему конкуренту ты не сможешь.
«Реал» продает только тех, кого хочет продать, так же как и «Барселона», «Бавария» и «ПСЖ».
В связи с этим очень сложно поддерживать качественный трансферный рынок», – отметил Моуринью.
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