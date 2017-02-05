Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что его клуб, в отличие от «Баварии», не может переманивать футболистов у конкурентов по чемпионату.

«В Германии начинает путь к чемпионству еще летом. Каждый год они забирают у ее лучших футболистов.

Сначала они берут у них Роберта Левандовски. Затем – , а еще через год – Матса Хуммельса. Так что они становятся чемпионами еще летом.

Как вы думаете, смогу ли я забрать двух игроков у «Тоттенхэма», чтобы убить эту команду? Я не могу. Я не могу забрать двух лучших игроков у , не могу взять у «Челси» игроков, которые мне очень сильно нравятся. Это в прошлом.

Времена, когда ты начинал свой путь к чемпионству, ослабляя своего прямого конкурента, в этой стране позади.

Это в прошлом, и если ты даже сможешь забрать игрока, то значит, что этой команде он не нужен. Каким-то образом навредить своему конкуренту ты не сможешь.

продает только тех, кого хочет продать, так же как и , «Бавария» и «ПСЖ».

В связи с этим очень сложно поддерживать качественный трансферный рынок», – отметил Моуринью.