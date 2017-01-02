«Рубин» хочет приобрести Миранчука до 16 января, чтобы игрок провел с командой все зимние сборы

Руководство «Рубина» продолжает работать над трансфером полузащитника Алексея Миранчука.

Казанцы настроены приобрести только Алексея Миранчука, хотя представители игрока настаивают на том, что бы и его брат-близнец Антон Миранчук также перешел в .

Речь идет о полноценном трансфере 21-летнего хавбека без обменов игроками.

В хотят, чтобы Миранчук провел с командой полноценные зимние сборы с первого дня, поэтому, вероятнее всего, футболист с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся испанские сборы клуба.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2017 года.

В этом сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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