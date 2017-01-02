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    «Рубин» хочет приобрести Миранчука до 16 января, чтобы игрок провел с командой все зимние сборы

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Руководство «Рубина» продолжает работать над трансфером полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    Казанцы настроены приобрести только Алексея Миранчука, хотя представители игрока настаивают на том, что бы и его брат-близнец Антон Миранчук также перешел в «Рубин».

    Речь идет о полноценном трансфере 21-летнего хавбека без обменов игроками.

    В «Рубине» хотят, чтобы Миранчук провел с командой полноценные зимние сборы с первого дня, поэтому, вероятнее всего, футболист с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся испанские сборы клуба.

    Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2017 года.

    В этом сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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