Иванович прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Санкт-Петербург для переговоров о подписании контракта с футбольным клубом «Зенит».

Сербский футболист прилетел в Пулково в 16.00 рейсом из Лондона. Иванович сообщил журналистам, что перелет прошел нормально, свое самочувствие он назвал «отличным» и сказал, что готов к игре на 100%.

На вопрос о переговорах с «Зенитом» игрок отвечать не стал, попросив прессу и болельщиков «немного подождать».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить Ивановича в «Зенит» бесплатно, зарплата игрока составит около 3 миллионов евро.

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