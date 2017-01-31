Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» готов платить Ивановичу 3,2 млн евро в год плюс бонусы

    Теги Зенит Бранислав Иванович Челси премьер-лига Англия возможные трансферы

    Стали известны условия, на которых «Зенит» приглашает защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

    Сообщается, что в случае перехода в питерский клуб оклад 32-летнего серба составит 3,2 миллиона евро в год плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал). 

    Ранее появилась информация о том, что «Зенит» подпишет с Ивановичем контракт по схеме «2,5+1».

    Фарфан в «Локомотиве», Иванович переходит в «Зенит»: все трансферы России

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться