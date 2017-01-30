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    Федерер снова король, «Барселоне» не засчитали чистый гол и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Роджер Федерер впервые за пять лет выиграл турнир Большого шлема. Они с Надалем сыграли великий финал.

    2. Судьи не увидели, как забила «Барселона», хотя мяч на метр залетел в ворота. «Реал» отрывается все дальше.

    3. «МЮ» победил «Уиган» в Кубке Англии, а Швайнштайгер сыграл впервые за год и забил.

    4. На чемпионате Европы по биатлону сборная России выиграла смешанную эстафету и супермикст.

    5. ЦСКА и «Локомотив» выиграли товарищеские матчи.

    6. На Кубке Африки в полуфинал вышли Гана, Египет, Буркина-Фасо и Камерун.

    7. В НБА «Атланта» победила «Нью-Йорк», «Кливленд» – «Оклахому». Другие результаты – здесь

    8. Матч звезд НХЛ выиграла команда Столичного дивизиона. Кучеров набрал 4 очка, Овечкин – 2, Тарасенко забил гол.

    9. В КХЛ снова проиграл «Салават», СКА победил «Трактор», а ЦСКА – «Магнитку».

    10. Карлсен и Карякин снова сыграли вничью, но турнир в Вейк-ан-Зее выиграл менее известный шахматист.

    Цитата дня: «Королева сделала меня рыцарем, а Трамп – изгоем». Спорт не вне политики.

    Мудрость дня: «Российские клубы должны отказаться от бюджетных денег». Из вратаря «Краснодара» Крицюка выйдет хороший министр спорта.

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