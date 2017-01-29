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    «Салават Юлаев» проиграл 7 матчей подряд

    Теги Салават Юлаев Игорь Захаркин КХЛ

    «Салават Юлаев» продлил серию поражений.

    Команда тренера Игоря Захаркина уступила «Северстали» (2:3 ОТ). «Салават Юлаев» проиграл 7 матчей подряд.

    Ранее уфимская команда последовательно уступила «Торпедо» (1:6), «Барысу» (3:4 ОТ), «Ак Барсу» (5:6 ОТ), «Витязю» (3:4 Б), московскому «Динамо» (2:6) и «Локомотиву» (3:5). Текущая серия поражения стала для «Салавата Юлаева» самой длинной в нынешнем сезоне.

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