продлил серию поражений.

Команда тренера Игоря Захаркина уступила «Северстали» (2:3 ОТ). «Салават Юлаев» проиграл 7 матчей подряд.

Ранее уфимская команда последовательно уступила «Торпедо» (1:6), «Барысу» (3:4 ОТ), «Ак Барсу» (5:6 ОТ), «Витязю» (3:4 Б), московскому «Динамо» (2:6) и «Локомотиву» (3:5). Текущая серия поражения стала для «Салавата Юлаева» самой длинной в нынешнем сезоне.