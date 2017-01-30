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    Матч звезд НХЛ. Атлантический дивизион играет со Столичным, Центральный уступил Тихоокеанскому

    Теги результаты Матч звезд НХЛ

    Матч звезд НХЛ проходит как мини-турнир в формате 3 на 3. В рамках мини-турнира Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический играет со Столичным.

    Россию на Матче звезд НХЛ представляют 4 игрока: Сергей Бобровский и Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Владимир Тарасенко – в Центральном, а Никита Кучеров – в Атлантическом.

    Матч звезд НХЛ

    Нэшвилл

    Pacific – Central 10:3 (5:1, 5:2)
    Дата проведения
    29 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 2 Фаулер (Хорват, Годро)
    2:0 – 3 Картер (Даути)
    2:1 – 7 Тэйвс (Кеслер)
    3:1 – 7 Макдэвид ()
    4:1 – 8 Бернс (Макдэвид)
    5:1 – 9 Даути (Картер, Павелски)
    5:2 – 12 Суббан (Сегин)
    6:2 – 12 Годро (Фаулер, Хорват)
    6:3 – 14 Тарасенко (Сегин)
    7:3 – 14 Павелски (Даути, Картер)
    8:3 – 15 Кеслер (Макдэвид, Бернс)
    9:3 – 16 Хорват (Фаулер)
    10:3 – 16 Годро (Джонс, Фаулер)

    Atlantic – Metropolitan 3:3 (1 период)
    Дата проведения
    30 января, 00.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Симмондс ()
    1:1 – 4 Кучеров (Хедман, Трочек)
    1:2 – 4 Симмондс ()
    2:2 – 6 Хедман (Кучеров)
    3:2 – 7 Карлссон ()
    3:3 – 8 Таварес (Эткинсон)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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