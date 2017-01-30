Матч звезд НХЛ. Атлантический дивизион играет со Столичным, Центральный уступил Тихоокеанскому
Матч звезд НХЛ проходит как мини-турнир в формате 3 на 3. В рамках мини-турнира Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический играет со Столичным.
Россию на Матче звезд НХЛ представляют 4 игрока: Сергей Бобровский и Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Владимир Тарасенко – в Центральном, а Никита Кучеров – в Атлантическом.
Матч звезд НХЛ
Нэшвилл
- Дата проведения
- 29 января, 23.30, «Staples Center»
- 1:0 – 2 Фаулер (Хорват, Годро)
- 2:0 – 3 Картер (Даути)
- 2:1 – 7 Тэйвс (Кеслер)
- 3:1 – 7 Макдэвид ()
- 4:1 – 8 Бернс (Макдэвид)
- 5:1 – 9 Даути (Картер, Павелски)
- 5:2 – 12 Суббан (Сегин)
- 6:2 – 12 Годро (Фаулер, Хорват)
- 6:3 – 14 Тарасенко (Сегин)
- 7:3 – 14 Павелски (Даути, Картер)
- 8:3 – 15 Кеслер (Макдэвид, Бернс)
- 9:3 – 16 Хорват (Фаулер)
- 10:3 – 16 Годро (Джонс, Фаулер)
- Дата проведения
- 30 января, 00.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.