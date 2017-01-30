Матч звезд НХЛ проходит как мини-турнир в формате 3 на 3. В рамках мини-турнира Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому (3:10), Атлантический играет со Столичным.

Россию на Матче звезд НХЛ представляют 4 игрока: Сергей Бобровский и Александр Овечкин в Столичном дивизионе, Владимир Тарасенко – в Центральном, а Никита Кучеров – в Атлантическом.

Матч звезд НХЛ

Нэшвилл

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.