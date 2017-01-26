Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что китайские клубы интересуются футболистами «Зенита» и .

«Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и .

Но понятно, что никого из них клубы не отпустят», – сказал Орещук.

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