Роман Орещук: «Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что китайские клубы интересуются футболистами «Зенита» и «Спартака».
«Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано.
Но понятно, что никого из них клубы не отпустят», – сказал Орещук.
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