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    Роман Орещук: «Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Роман Орещук Жулиано Зе Луиш Куинси Промес

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сообщил, что китайские клубы интересуются футболистами «Зенита» и «Спартака».

    «Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано.

    Но понятно, что никого из них клубы не отпустят», – сказал Орещук.

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