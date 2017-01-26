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    Зинедин Зидан: «Мы не опускаем руки, это футбол»

    Теги Реал Мадрид Сельта Кубок Испании Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Задин подвел итоги ответного матча Кубка Испании с «Сельтой» (2:2).

    «Мы не опускаем руки. До самого конца матча мы показывали отличную игру. Но нам чего-то не хватило, поздравления соперникам.

    Позитивный момент – мы показали хорошую игру, но обидно, что вылетели из турнира. Теперь буду думать о чемпионате Испании. Будем продолжать борьбу в примере и Лиге чемпионов.

    Не думаю, что мы действовали неорагнизованно. Действительно, мы не так много забиваем с игры, у нас много голов со стандартов. Но мы провели отличный матч, много угрожали воротам соперника. Мы понимали, в какой футбол играем.

    Нужно забыть этот матч, уже скоро нас ждет очередная встреча уже в другом турнире. Я отвечаю за команду, поэтому нам нужно хорошо подготовиться к предстоящей игре.

    Обидно, что нам не удалось пройти в следующий раунд. Все игроки разочарованы.

    Это футбол. У нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. Но мы собираемся исправиться. Если продолжим работать – все получится. Я не обеспокоен и не злюсь, это футбол», – сказал Зидан.

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