Главный тренер Зинедин Задин подвел итоги ответного матча Кубка Испании с «Сельтой» (2:2).

«Мы не опускаем руки. До самого конца матча мы показывали отличную игру. Но нам чего-то не хватило, поздравления соперникам.

Позитивный момент – мы показали хорошую игру, но обидно, что вылетели из турнира. Теперь буду думать о чемпионате Испании. Будем продолжать борьбу в примере и Лиге чемпионов.

Не думаю, что мы действовали неорагнизованно. Действительно, мы не так много забиваем с игры, у нас много голов со стандартов. Но мы провели отличный матч, много угрожали воротам соперника. Мы понимали, в какой футбол играем.

Нужно забыть этот матч, уже скоро нас ждет очередная встреча уже в другом турнире. Я отвечаю за команду, поэтому нам нужно хорошо подготовиться к предстоящей игре.

Обидно, что нам не удалось пройти в следующий раунд. Все игроки разочарованы.

Это футбол. У нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. Но мы собираемся исправиться. Если продолжим работать – все получится. Я не обеспокоен и не злюсь, это футбол», – сказал .