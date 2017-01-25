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    Зинедин Зидан: «Послушаешь, что говорят о «Реале», и кажется, что мы на последнем месте»

    Теги Реал Мадрид Сельта примера Испания Кубок Испании Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (первая игра – 1:2).

    «В плане физики с командой все в порядке, будем и дальше упорно работать, так что я не беспокоюсь. Но если слушать, что о нас говорят, такое ощущение, что мы на последнем месте. Матч с «Селтой» для нас отличная возможность.

    Когда дела идут хорошо, все кажется легким, а сейчас мы взволнованы. Знаем, что будет трудно, ведь первый матч мы проиграли. Знаем, что нужно забивать, и не важно, понадобится для выхода в следующий раунд 90 минут или больше», – сказал Зидан.

    После первого круга «Реал» возглавляет таблицу примеры, опережая идущую второй «Севилью» на одно очко и имея одну игру в запасе.

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