«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из Кубка Испании
В ответном четвертьфинале Кубка Испании «Сельта» на стадионе «Балайдос» разошлась миром с «Реалом» (первый матч – 2:1).
Таким образом, мадридцы завершили выступление в этом турнире.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 25 января, 23.15, «Балайдос»
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Сельта –
Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).
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Реал Мадрид –
Касилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.
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