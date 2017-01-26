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    «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из Кубка Испании

    Теги Реал Мадрид Сельта Кубок Испании

    В ответном четвертьфинале Кубка Испании «Сельта» на стадионе «Балайдос» разошлась миром с «Реалом» (первый матч – 2:1).

    Таким образом, мадридцы завершили выступление в этом турнире.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Сельта – Реал Мадрид 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    25 января, 23.15, «Балайдос»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 44, автогол Данило, 1:1 – 62 Роналду, 2:1 – 85 Васс, 2:2 – 90 Васкес.
    СельтаАльварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).
    Реал МадридКасилья, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.
    Предупреждения:
    Мальо (35), Васс (54), Кастро (72), Данило (75).

    Статистика Кубка Испании

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