«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» и вылетел из Кубка Испании

В ответном четвертьфинале Кубка Испании «Сельта» на стадионе «Балайдос» разошлась миром с (первый матч – 2:1).

Таким образом, мадридцы завершили выступление в этом турнире.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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