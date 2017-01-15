Ален Гобле, официальный представитель полузащитника «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Акселя Витцеля, прокомментировал переход игрока из в китайский клуб.

– Если говорить откровенно, то зарплаты футболистов в Китае очень сильно отличаются от тех, которые готовы платить в любом другом чемпионате в мире. Это первая причина.

Но Аксель очень умный парень. Вот уже два года он является акционером одной компании. После окончания карьеры он будет ее генеральным директором. Тот факт, что Аксель выбрал Китай, не говорит о том, что он думает только о финансовой составляющей. Это решение было принято с учетом будущего Витцеля после окончания карьеры. Да, сейчас он игрок, но завтра он станет экс-футболистом, но при этом будет занят другим делом.

Аксель – акционер компании LindSky, которая функционирует в Бельгии. Как вы понимаете, речь идет об авиации. Это школа пилотов, компания по обслуживанию, в общем, все, что связано с полетами.

На прошлой неделе мы беседовали с представителями экономической газеты и рассказали об этом. И успех уже состоит в том, что после этого интервью нам последовали предложения и заказы из Китая. Аксель сейчас в Бельгии, он толком еще не был в Китае. И вот уже сейчас, даже когда он еще не заявил о себе как футболист, его уже знают в Китае. Причем не как игрока, а как делового человека.

– Можно ли утверждать, что это было не решение «Зенита» продать Витцеля, а лично его решение? Почему не «Ювентус»?

– Не могу сказать, так как именно при обсуждении всего этого не присутствовал. С другой стороны, могу представить, что это было не только решение Акселя, но и «Зенита». Если у вас есть на руках два предложения: около 6 миллионов евро от одного клуба и около 20 миллионов от другого, то принять решение в пользу одного из них гораздо просто.

В любом случае Аксель оказался в выигрыше. Не могу сказать, что это чисто решение Акселя – покинуть «Зенит». Прежде Аксель несколько раз спрашивал разрешение у «Зенита», чтобы перейти в другой клуб, но «Зенит» отказывал, – сказал агент.

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