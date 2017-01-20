Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о своем соотечественнике , выступающем за «Барселону».

«Месси – лучший в мире.

Я всегда говорил, что кого-то с ним сравнивать – это как сравнивать отличного полицейского с Бэтменом», – заявил Сампаоли.

Хорхе Сампаоли: «Проблема Роналду в том, что его расцвет совпал с временем Месси»