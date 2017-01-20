Хорхе Сампаоли: «Сравнивать кого-то с Месси – это как сравнивать полицейского с Бэтменом»
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о своем соотечественнике Лионеле Месси, выступающем за «Барселону».
«Месси – лучший в мире.
Я всегда говорил, что кого-то с ним сравнивать – это как сравнивать отличного полицейского с Бэтменом», – заявил Сампаоли.
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