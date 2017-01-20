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    Хорхе Сампаоли: «Сравнивать кого-то с Месси – это как сравнивать полицейского с Бэтменом»

    Теги Барселона Севилья Лионель Месси примера Испания Хорхе Сампаоли

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением о своем соотечественнике Лионеле Месси, выступающем за «Барселону».

    «Месси – лучший в мире.

    Я всегда говорил, что кого-то с ним сравнивать – это как сравнивать отличного полицейского с Бэтменом», – заявил Сампаоли.

    Хорхе Сампаоли: «Проблема Роналду в том, что его расцвет совпал с временем Месси»

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