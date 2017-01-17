Нападающий и сборной Аргентины Гонсало Игуаин ответил на вопросы о других футболистах.

– Как смотрите на новую встречу с ? Он играет за «Порту», и вы пересечетесь в плей-офф Лиги чемпионов.

– Икер знает, что я его очень люблю. Он сильно помог мне, когда я перешел в . Это будет что-то особенное.

– Вы играли и с Касильясом, и с . Кто из них лучше?

– С обоими я чувствовал себя защищенным. И такое ощущение было не только у меня. Почти каждый говорит, что эти двое – из числа лучших в истории. Посмотрите, сколько всего они выиграли и как долго остаются в элите. Мне выпала привилегия поиграть и с Касильясом, и с Буффоном, учиться у них.

– Пауло Дибалу сравнивают с . Такая аналогия справедлива?

– Один из них только начинает, а второй уже выиграл все. Мне в голову такая аналогия не приходит. Пауло должен сохранять спокойствие. Он молод, у него есть все, чтобы быть собой. И у него есть все, чтобы играть на мировом уровне.

– Вы учились у каждого от Рауля до ван Нистелроя. Теперь можете наставлять Дибалу. Что скажете об интересе к нему со стороны «Реала»?

– Нет, я хочу, чтобы классные футболисты играли в моей команде! Я прислушивался к Раулю и ван Нистелрою. Надеюсь, Дибала будет слушать меня. Но не люблю излишне давить в личном общении. Каждый может принимать решения самостоятельно.

– Вы играли и с Месси, и с Роналду. Кого из них оцениваете выше?

– Это вопрос того же рода, что и сравнение Касильяса с Буффоном. Ответить легко, а не трудно. Они оба зверюги, оба развили свои сильные стороны. Когда играешь с одним из них, это дает тебе лучше чувствовать себя самого, – сказал форвард.