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    Гонсало Игуаин: «Месси или Роналду? Это как сравнивать Касильяса с Буффоном»

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    Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин ответил на вопросы о других футболистах.

    – Как смотрите на новую встречу с Икером Касильясом? Он играет за «Порту», и вы пересечетесь в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Икер знает, что я его очень люблю. Он сильно помог мне, когда я перешел в «Реал». Это будет что-то особенное.

    – Вы играли и с Касильясом, и с Буффоном. Кто из них лучше?

    – С обоими я чувствовал себя защищенным. И такое ощущение было не только у меня. Почти каждый говорит, что эти двое – из числа лучших в истории. Посмотрите, сколько всего они выиграли и как долго остаются в элите. Мне выпала привилегия поиграть и с Касильясом, и с Буффоном, учиться у них.

    – Пауло Дибалу сравнивают с Лионелем Месси. Такая аналогия справедлива?

    – Один из них только начинает, а второй уже выиграл все. Мне в голову такая аналогия не приходит. Пауло должен сохранять спокойствие. Он молод, у него есть все, чтобы быть собой. И у него есть все, чтобы играть на мировом уровне.

    – Вы учились у каждого от Рауля до ван Нистелроя. Теперь можете наставлять Дибалу. Что скажете об интересе к нему со стороны «Реала»?

    – Нет, я хочу, чтобы классные футболисты играли в моей команде! Я прислушивался к Раулю и ван Нистелрою. Надеюсь, Дибала будет слушать меня. Но не люблю излишне давить в личном общении. Каждый может принимать решения самостоятельно.

    – Вы играли и с Месси, и с Роналду. Кого из них оцениваете выше?

    – Это вопрос того же рода, что и сравнение Касильяса с Буффоном. Ответить легко, а не трудно. Они оба зверюги, оба развили свои сильные стороны. Когда играешь с одним из них, это дает тебе лучше чувствовать себя самого, – сказал форвард.

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