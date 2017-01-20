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    «Барселона» готова продлить контракт с Месси до конца карьеры, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом в мире

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания

    «Барселона» до конца января сделает форварду Лионелю Месси официальное предложение о новом соглашении.

    Сообщается, что каталонский клуб готов продлить контракт с 29-летним аргентинцем до конца карьеры и сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    Сам Месси в восторге от такого предложения, но прежде чем он даст согласие, «Барселона» также должна убедить его в том, что в ближайшие годы клуб останется грозной силой в мировом футболе, поскольку титулы для нападающего важнее финансового вопроса.

    Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.

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