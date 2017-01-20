Диего Коста готов сыграть против «Халла»

Нападающий Диего Коста полностью восстановился от травмы спины и готов сыграть против «Халла». Об этом рассказал главный тренер лондонцев Антонио Конте.

«Боль в спине... У него нет боли в спине, поэтому он доступен для матча с «Халлом».

Думаю, футболист хочет остаться в «Челси». Его здесь все устраивает. Идея с Китаем далека от него», – заявил .

Ранее сообщалось, что Коста поссорился с Конте, из-за чего пропустил игру с «Лестером».