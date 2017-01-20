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    Диего Коста готов сыграть против «Халла»

    Теги Челси премьер-лига Англия травмы Антонио Конте Диего Коста

    Нападающий «Челси» Диего Коста полностью восстановился от травмы спины и готов сыграть против «Халла». Об этом рассказал главный тренер лондонцев Антонио Конте.

    «Боль в спине... У него нет боли в спине, поэтому он доступен для матча с «Халлом».

    Думаю, футболист хочет остаться в «Челси». Его здесь все устраивает. Идея с Китаем далека от него», – заявил Конте.

    Ранее сообщалось, что Коста поссорился с Конте, из-за чего пропустил игру с «Лестером».

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