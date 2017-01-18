Диего Коста может вернуться в состав «Челси» в матче с «Халлом»

Нападающий Диего Коста может вернуться в основной состав лондонского клуба уже в это воскресенье, сообщает Sky Sports.

Ранее поступила информация, что у игрока произошел конфликт с главным тренером «синих» , после чего игрок пропустил матч 21-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0). Однако в официальном заявлении «Челси» было сказано, что причиной отсутствия Косты в заявке стала травма спины.

Вчера игрок и представители клуба провели часовую встречу на клубной базе, после чего игрок присоединился к своим партнерам на тренировке.

Матч 22-го тура АПЛ между «Челси» и «Халл Сити» состоится 22 января и начнется в 19.30 по московскому времени.