Опция выкупа Ионова у «Динамо» – 3 млн евро, зарплата игрока – 2,8 млн в год
Стали известны условия приобретения на постоянной основе полузащитника «Динамо» Алексея Ионова, выступающего на правах аренды в ЦСКА.
Сообщается, что армейцы могут выкупить трансфер 27-летнего футболиста за 3 миллиона евро, однако такой вариант маловероятен.
При этом зарплата Ионова составляет 2,8 миллиона евро в год.
В 14 матчах текущего чемпионата России на счету хавбека одна голевая передача.
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