Опция выкупа Ионова у «Динамо» – 3 млн евро, зарплата игрока – 2,8 млн в год

Стали известны условия приобретения на постоянной основе полузащитника «Динамо» Алексея Ионова, выступающего на правах аренды в .

Сообщается, что армейцы могут выкупить трансфер 27-летнего футболиста за 3 миллиона евро, однако такой вариант маловероятен.

При этом зарплата Ионова составляет 2,8 миллиона евро в год.

В 14 матчах текущего чемпионата России на счету хавбека одна голевая передача.