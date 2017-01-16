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    Опция выкупа Ионова у «Динамо» – 3 млн евро, зарплата игрока – 2,8 млн в год

    Теги ЦСКА Алексей Ионов Премьер-лига Россия возможные трансферы ФНЛ Динамо Москва

    Стали известны условия приобретения на постоянной основе полузащитника «Динамо» Алексея Ионова, выступающего на правах аренды в ЦСКА.

    Сообщается, что армейцы могут выкупить трансфер 27-летнего футболиста за 3 миллиона евро, однако такой вариант маловероятен.

    При этом зарплата Ионова составляет 2,8 миллиона евро в год.

    В 14 матчах текущего чемпионата России на счету хавбека одна голевая передача.

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