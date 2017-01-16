Шипулин проиграл финиш, золото Просвирновой и Елистратова, поражение «Реала» и другие новости
1. Антон Шипулин проиграл финиш и занял 4-е место в гонке преследования на Кубке мира. Выиграл Фуркад.
2. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 1000 м, Семен Елистратов победил на 3000 м и в общем зачете многоборья.
3. Хосеп Гвардиола потерпел самое тяжелое поражение в лиге за всю карьеру: «Ман Сити» проиграл «Эвертону» 0:4. Все результаты АПЛ.
4. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала рекордную беспроигрышную серию Мадрида на отметке в 40 матчей.
5. «Ювентус» проиграл «Фиорентине» в центральном матче дня серии А. Все результаты Италии.
6. Зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 млн евро в год.
7. Сергей Мозякин набрал 700-е очко в КХЛ. Все результаты КХЛ.
8. В первый день Открытого чемпионата Австралии Андрей Кузнецов уступил японцу Кеи Нисикори. Другие результаты – здесь.
9. 170 биатлонистов подписали письмо в адрес с требованием действовать решительнее по докладу Ричарда Макларена.
10. Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт на Кубке мира по лыжам.
11. «Вашингтон» вышел на первое место в НХЛ, Анисимов набрал 2 очка. Остальные результаты дня – здесь.
12. В НБА «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Атланта» – у «Милуоки». Другие результаты – здесь.
Цитата. «Мем «Жора-ипотека» ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет». Георгий Черданцев все объясняет.
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