Шипулин проиграл финиш, золото Просвирновой и Елистратова, поражение «Реала» и другие новости

1. Антон Шипулин проиграл финиш и занял 4-е место в гонке преследования на Кубке мира. Выиграл Фуркад.

2. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 1000 м, Семен Елистратов победил на 3000 м и в общем зачете многоборья.

3. Хосеп Гвардиола потерпел самое тяжелое поражение в лиге за всю карьеру: «Ман Сити» проиграл «Эвертону» 0:4. Все результаты АПЛ.

4. «Севилья» обыграла «Реал» и прервала рекордную беспроигрышную серию Мадрида на отметке в 40 матчей.

5. «Ювентус» проиграл «Фиорентине» в центральном матче дня серии А. Все результаты Италии.

6. Зарплата Луиса Адриано в «Спартаке» составит 4,5 млн евро в год.

7. Сергей Мозякин набрал 700-е очко в КХЛ. Все результаты КХЛ.

8. В первый день Открытого чемпионата Австралии Андрей Кузнецов уступил японцу Кеи Нисикори. Другие результаты – здесь.

9. 170 биатлонистов подписали письмо в адрес с требованием действовать решительнее по докладу Ричарда Макларена.

10. Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выиграли командный спринт на Кубке мира по лыжам.

11. «Вашингтон» вышел на первое место в НХЛ, Анисимов набрал 2 очка. Остальные результаты дня – здесь.

12. В НБА «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Атланта» – у «Милуоки». Другие результаты – здесь.

Цитата. «Мем «Жора-ипотека» ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет». Георгий Черданцев все объясняет.