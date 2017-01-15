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    Мозякин набрал 700-е очко в КХЛ

    Теги Металлург Мг Торпедо Сергей Мозякин видео КХЛ Крис Ли

    Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин набрал 700-е очко в КХЛ.

    Нападающий сделал результативную передачу на защитника Криса Ли в матче, в котором «Металлург» победил «Торпедо» (3:2 ОТ).

    На счету форварда 700 (323+377) очков в КХЛ. Нападающий набрал 582 (272+310) очка в 477 играх в рамках регулярных чемпионатов и 118 (51+67) очков в 107 матчах плей-офф. Форвард является лучшим снайпером и бомбардиром в истории КХЛ.

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