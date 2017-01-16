Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Ювентус», «Удинезе» проиграл «Роме» и другие матчи
В 20-м туре серии А «Интер» победил «Кьево» (3:1).
«Рома» победила «Удинезе» (1:0), а «Фиорентина» обыграла «Ювентус» (2:1). В понедельник «Торино» сыграет с «Миланом».
Чемпионат Италии
20-й тур
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «Эцио Шида»
- Гол:
- 0:1 – 51 Джемаили.
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Кротоне –
Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Сими, 77), Капецци (Налини, 57), Крисетиг, Палладино, Фальчинелли, Тротта (Ньяоре, 64).
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Болонья –
Миранте, Торосидис (Крафт, 29), Гастальделло (Иконому, 42), Майетта, Масина, Надь, Вивиани (Пульгар, 83), Джемаили, Ди Франческо, Дестро, Крейчи.
- Предупреждения:
- Палладино (4), Гастальделло (40), Фальчинелли (68), Масина (71), Майетта (76), Надь (86).
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Эдер, 60), Гальярдини, Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), Жоау Мариу (Банега, 70), Перишич, Икарди.
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Кьево –
Соррентино, Фрей (Сполли, 60), Дайнелли, Гамберини, Гобби, Кастро (де Гузман, 73), Радованович, Бастьен, Бирса (Иско, 46), Пеллиссье, Меджорини.
- Предупреждения:
- Бирса (32), Радованович (63), Сполли (81).
- Дата проведения
- 15 января, 14.30, «Сант'Элия»
- Голы:
- 0:1 – 28 Симеоне, 1:1 – 40 Боррьелло, 2:1 – 44 Жоао Педро, 3:1 – 60 Боррьелло, 4:1 – 64, пенальти Фариас.
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Кальяри –
Биттенкур, Исла, Чеппителли, Капуано, Мурру, Дессена, Тахцидис, Барелла (Мунари, 83), Жоао Педро (Саламон, 81), Фариас (Сау, 75), Боррьелло.
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Дженоа –
Ламанна, Иццо, Бурдиссо, Муньос, Эденилсон, Катальди, Кофи (Нинкович, 58), Лаксальт (Лазович, 75), Ригони, Окампос (Пинилья, 65), Симеоне.
- Предупреждения:
- Катальди (33), Капуано (49), Жоао Педро (52), Коломбо (60), Фариас (65), Ригони (76).
- Удаление:
- Капуано (79).
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 21 Петанья, 1:1 – 45 Милинкович-Савич, 2:1 – 68, пенальти Иммобиле.
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Лацио –
Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Фелипе Андерсон (Уоллес, 82), Биглия, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Джорджевич, 86), Луис Альберто (Габаррон, 55).
-
Аталанта –
Бериша, Масьелло, Кальдара, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конти, Конко (Грасси, 28), Фройлер, Спинаццола, Куртич (Палоски, 74), Петанья, Гомес.
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Сампдория –
Пуджони, Педру Перейра, Паломбо, Шкриньяр, Реджини, Линетти, Торрейра, Прат (Фернандеш, 68), Альварес (Джуричич, 81), Муриэль (Куальярелла, 85), Шик.
-
Эмполи –
Скорупски, Лорини, Беллуши, Чосич (Коста, 56), Паскуаль, Крунич (Тельо, 90), Эль-Хаджи, Кроче, Сапонара, Марилунго (Пуччарелли, 65), Мчедлидзе.
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Сан-Паоло»
-
Наполи –
Рейна, Хюсай, Тонелли, Альбиоль, Стринич (Маджо, 86), Зелиньски (Аллан, 65), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 80).
-
Пескара –
Биссарри, Крешенци, Жупарич, Кода, Бенали, Кристанте, Бруно (Форназье, 64), Мемушай, Верре (Черри, 70), Капрари, Джилардино (Митрицэ, 70).
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Фриули»
- Гол:
- 0:1 – 12 Наингголан.
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Удинезе –
Карнезис, Фараони, Ларангейра, Фелипе, Самир, Фофана, Кумс (Эвандро, 74), Янкто (Перица, 52), де Пауль, Сапата (Хадльвредссон, 69), Терео.
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Рома –
Шченсны, Манолас, Фасио, Жезус, Бруно Перес, Стротман, Паредес, Эмерсон, Наингголан, Эль-Шаарави (Тотти, 63), Джеко.
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Аквилани, Маццителли, Берарди (Политано, 77), Риччи (Дефрель, 65), Рагуза, Матри (Данкан, 82).
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Палермо –
Посавец, Витиелло (Морганелла, 46), Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Яяло, Бруно Энрике, Пеццелла, Эмбало (Диаманти, 61), Квайсон (Балог, 78), Несторовски.
- Предупреждения:
- Квайсон (34), Маццителли (47), Лирола (71), Гольданига (74).
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Артемио Франки»
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Фиорентина –
Тэтэрушану, Санчес, Родригес, Астори, Кьеза (Тельо, 81), Весино, Бадель, Оливера, Валеро (Иличич, 85), Бернардески (Кристофоро, 76), Калинич.
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи (Манджукич, 79), Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Хедира, Маркизио (Ринкон, 77), Стураро (Пьяца, 61), Алекс Сандро, Дибала, Игуаин.
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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