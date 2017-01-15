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    Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах за всю карьеру тренера

    Теги Бавария Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона примера Испания Хосеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Эвертону» (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

    Это поражение стало самым крупным для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы в рамках национальных чемпионатов (Испании, Германии, Англии).

    До этого команды Гвардиолы дважды проигрывали 0:4 («Бавария» «Реалу» в 2014 году и «Манчестер Сити» «Барселоне» в 2016-м), но оба поражения были в Лиге чемпионов.

    Также Гвардиола впервые в своей тренерской карьеры дважды проиграл с разницей в 4 мяча в течение одного сезона.

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