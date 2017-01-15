Гвардиола потерпел самое крупное поражение в национальных чемпионатах за всю карьеру тренера

разгромно проиграл «Эвертону» (0:4) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Это поражение стало самым крупным для главного тренера «Сити» в рамках национальных чемпионатов (Испании, Германии, Англии).

До этого команды Гвардиолы дважды проигрывали 0:4 («Бавария» в 2014 году и «Манчестер Сити» «Барселоне» в 2016-м), но оба поражения были в Лиге чемпионов.

Также Гвардиола впервые в своей тренерской карьеры дважды проиграл с разницей в 4 мяча в течение одного сезона.