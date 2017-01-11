Попов и Ташчи не уйдут из «Спартака» зимой

сможет рассчитывать в весенней части сезона на полузащитника и защитника Сердара Ташчи.

Оба футболиста останутся в московском клубе как минимум до лета

Переходы Попова и Ташчи в в серьезно обсуждались, однако игроки решили остаться в .

В этом сезоне Попов сыграл в РФПЛ 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу, а Ташчи провел 8 игр.

Молло в «Зените», Витиньо вернулся в ЦСКА: все трансферы России