Попов и Ташчи не уйдут из «Спартака» зимой
«Спартак» сможет рассчитывать в весенней части сезона на полузащитника Ивелина Попова и защитника Сердара Ташчи.
Оба футболиста останутся в московском клубе как минимум до лета
Переходы Попова и Ташчи в в «Трабзонспор» серьезно обсуждались, однако игроки решили остаться в «Спартаке».
В этом сезоне Попов сыграл в РФПЛ 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу, а Ташчи провел 8 игр.
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