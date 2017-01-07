Защитник Сердар Ташчи прокомментировал слухи о возможном переходе в .

«В СМИ много слухов, но это неправда. В конце года я травмировал колено, из-за чего пропустил пять матчей и ездил лечиться в Германию. Я не был в Стамбуле в это время.

Информация о медосмотре в Турции не соответствует действительности. Я присоединюсь к «Спартаку» на сборах.

У меня контракт еще на полтора года. Мы лидируем в чемпионате, и я всем доволен в «Спартаке». Продолжу играть за свой клуб.

Еще мне поступают предложения из Германии и Испании, но это происходит все время, это нормально», – сказал Ташчи.

Сообщалось, что Ташчи подписал контракт с «Трабзонспором» на 3,5 года, а его зарплата в Турции составит 2,3 миллиона евро в год.

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