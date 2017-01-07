Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сердар Ташчи: «Трабзонспор»? Продолжу играть за «Спартак»

    Теги Спартак Сердар Ташчи Премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы

    Защитник «Спартака» Сердар Ташчи прокомментировал слухи о возможном переходе в «Трабзонспор».

    «В СМИ много слухов, но это неправда. В конце года я травмировал колено, из-за чего пропустил пять матчей и ездил лечиться в Германию. Я не был в Стамбуле в это время.

    Информация о медосмотре в Турции не соответствует действительности. Я присоединюсь к «Спартаку» на сборах.

    У меня контракт еще на полтора года. Мы лидируем в чемпионате, и я всем доволен в «Спартаке». Продолжу играть за свой клуб.

    Еще мне поступают предложения из Германии и Испании, но это происходит все время, это нормально», – сказал Ташчи.

    Сообщалось, что Ташчи подписал контракт с «Трабзонспором» на 3,5 года, а его зарплата в Турции составит 2,3 миллиона евро в год.

    Витцель в Китае, «Спартак» ждет Луиса Адриано: все трансферы России

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться