Сердар Ташчи: «Трабзонспор»? Продолжу играть за «Спартак»
Защитник «Спартака» Сердар Ташчи прокомментировал слухи о возможном переходе в «Трабзонспор».
«В СМИ много слухов, но это неправда. В конце года я травмировал колено, из-за чего пропустил пять матчей и ездил лечиться в Германию. Я не был в Стамбуле в это время.
Информация о медосмотре в Турции не соответствует действительности. Я присоединюсь к «Спартаку» на сборах.
У меня контракт еще на полтора года. Мы лидируем в чемпионате, и я всем доволен в «Спартаке». Продолжу играть за свой клуб.
Еще мне поступают предложения из Германии и Испании, но это происходит все время, это нормально», – сказал Ташчи.
Сообщалось, что Ташчи подписал контракт с «Трабзонспором» на 3,5 года, а его зарплата в Турции составит 2,3 миллиона евро в год.
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