Защитник Сердар Ташчи, до последнего времени выступавший за , заключил контракт с «Трабзонспором», сообщает ТАСС.

По информации источника, соглашение рассчитано на 3,5 сезона. Годовая зарплата футболиста будет составлять 2,3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник отыграл за «Спартак» 8 матчей в премьер-лиге. Контракт между футболистом и московским клубом был рассчитан до ближайшего лета.