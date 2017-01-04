ТАСС: Ташчи заключил контракт с «Трабзонспором»
Защитник Сердар Ташчи, до последнего времени выступавший за «Спартак», заключил контракт с «Трабзонспором», сообщает ТАСС.
По информации источника, соглашение рассчитано на 3,5 сезона. Годовая зарплата футболиста будет составлять 2,3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне защитник отыграл за «Спартак» 8 матчей в премьер-лиге. Контракт между футболистом и московским клубом был рассчитан до ближайшего лета.
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