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    «Спартак» не может договориться с «Трабзонспором» о продаже Ташчи

    Теги Спартак Сердар Ташчи Премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы

    Защитник «Спартака» Сердар Ташчи, судя по всему, не перейдет в «Трабзонспор» в январе.

    Клубы не сумели согласовать трансфер, так как руководство красно-белых хотело выручить на сделке не менее 4 миллионов евро.

    Контракт 29-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона, после чего он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

    Ранее появилась информация, что Ташчи заключил контракт с «Трабзонспором»

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