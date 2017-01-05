«Спартак» не может договориться с «Трабзонспором» о продаже Ташчи

Защитник «Спартака» Сердар Ташчи, судя по всему, не перейдет в «Трабзонспор» в январе.

Клубы не сумели согласовать трансфер, так как руководство красно-белых хотело выручить на сделке не менее 4 миллионов евро.

Контракт 29-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона, после чего он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее появилась информация, что Ташчи заключил контракт с «Трабзонспором»